Пекин, 20 октября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Китае начались официальные продажи нового компактного кроссовера Chery Tiggo 3X. Автомобиль предлагается в шести комплектациях и обойдется покупателям от 63,9 до 79,9 тыс. юаней, сообщает издание Tvoe-avto.

auto.cnfol.com Chery Tiggo 3X

По большому счету, новинка представляет собой обновленный Tiggo 3 с изменениями во внешнем виде и оснащении. В частности, речь идет о новой светодиодной оптике, обновленной решетке радиатора и новых бамперах.

Габариты модели следующие: длина — 4200 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1570 мм. Размер колесной базы — 2 555 мм.

Под капотом переднеприводного Tiggo 3X предусмотрен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л. с., работающий вместе с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 4-ступенчатым «автоматом». В будущем новинка будет представлена и на российском рынке, где она получит название Chery Tiggo 1, отмечает издание.