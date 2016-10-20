Москва, 21 октября, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, Госдума обсудит запрет для депутатов голосовать по доверенности, сообщает ИА REGNUM. также предлагается ввести систему штрафов.

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С принятием изменений в регламент депутаты будут обязаны участвовать лично не только в заседаниях нижней палаты парламента, но и на заседаниях комитетов.

При этом допускается, что у депутатов могут быт объективные причины для отсутствия. Первая причина — временная нетрудоспособность человека, пребывание на больничном. Вторая — участие в международных мероприятиях в составе делегации. Третья — командировка в регион, причем она должна быть оформлена решением спикера Госдумы. Четвертая причина касается только членов Совета Думы: участие в заседании Совбеза или же в заседаниях коллегий министерств.

Одновременно предлагается ввести систему штрафов для нерадивых парламентариев.

Сейчас у нижней палаты парламента есть инструмент для наказания депутатов-прогульщиков. Так, за неисполнение депутатских обязанностей в течение 30-и дней народный избранник может лишиться мандата.

Вместе с тем продолжает обсуждаться вопрос о штрафах, в частности, звучало предложение, что он должен составить одну шестую дохода депутата — за пропуск одного пленарного заседания. Всего же заседаний в месяц — шесть.