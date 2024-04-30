Москва, 20 октября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает сегодня, что до конца 2016 года будут подготовлены на утверждение президентом России новая структура администрации президента и положения о новых её подразделениях. Планируется значительное, до 40% сокращение количества самостоятельных подразделений администрации — путём их слияния или ликвидации — включения в состав «более главных». Таким образом, в администрации будут три Главных управления: Управление Президента по внешней политике; Управление Президента по внутренней политике; Управление Президента по (название условное) вопросам государственной службы и конституционных прав граждан.

kremlin.ru Здание Администрации Президента РФ

Предполагается, что в состав Управления по внешней политике будет включено Управление Президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В состав Управления по внутренней политике включены Управления: по общественным связям и коммуникациям, по применению информационных технологий и развитию электронной демократии; по общественным проектам.

Об этих и других возможных структурных переменах читайте здесь: OSTKRAFT.