Вашингтон, 20 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Британский актер Колин Фёрт, получивший «Оскара» за главную роль в фильме «Король говорит!», может принять участие в съемках картины «Мэри Поппинс возвращается», сообщает Variety.

nicolas genin Колин Ферт

Фёрту предлагают сыграть президента банка Fidelity Fiduciary Уильяма Уэзеролла Уилкинса. Действие ленты будет происходить во время Великой депрессии, спустя четверть века после событий оригинального фильма от Disney, снятого по книге Памелы Трэверс.

Известно, что Эмили Мортимер и Бен Уишоу исполнят роли повзрослевших воспитанников няни-волшебницы, а саму Мэри Поппинс сыграет Эмили Блант. В картине в образе кузины Мэри, Топси, появится Мэрил Стрип.

Одного из основных мужских персонажей, фонарщика Джека, сыграет Лин-Мануэль Миранда. Премьера фильма Роба Маршалла намечена на 25 декабря 2018 года.