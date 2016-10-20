Ханой, 20 октября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Власти Вьетнама заявили, что в международный порт Камрань прибудут три военных корабля КНР, сообщает 20 октября Reuters.

Israel Defense Forces Китайский военный корабль

Военные корабли ВМС КНР будут находиться в порту Камрань с 22 по 26 октября. 750 военнослужащих КНР примут участие в совместных действиях с ВМС Вьетнама.

«Данный действия показывают, что Вьетнам открыт для всех стран и не придерживается позиции какой-либо определенной страны», — сказал вьетнамский ученый Ха Хоанг Хоп.

«Дипломатическая политика Вьетнама заключается в том, чтобы не вступать в военные союзы и не занимать позицию чье-либо страны против третьего государства», — добавил Хоп.

С момента открытия в начале этого года международный порт Камрань принял корабли из нескольких стран, включая Францию, Японию, Сингапур и США.