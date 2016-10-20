Пекин, 20 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Китае стартуют продажи нового флагманского седана Citroen C6 2016 модельного года. Автомобиль, произведенный на платформе EMP2 концерна PSA Group, будет доступен в пяти вариантах по цене от 189,9 до 279,9 тыс. юаней, что соответствует 1,789 — 2,622 млн рублей, сообщает Uincar.ru.

miravtobiznesa.com Citroёn C6

Citroen C6 представляет собой перелицованную версию модели Dongfeng A9, в основе которой также лежит платформа EMP2. Длина седана составляет 4 980 мм, ширина — 1 858 мм, высота — 1 475 мм, размер колесной базы — 2 900 мм. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми турбированными двигателями, работающими в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Объем моторов составляет 1,6 и 1,8 литра, мощность — 167 и 204 л.с. соответственно.

Базовая комплектация Citroen C6 предполагает круиз-контроль с ограничителем скорости, систему бесключевого доступа в салон, кнопочное зажигание, передние и боковые подушки безопасности, 2-зонный климат-контроль. Приобрести новинку пока возможно лишь в Китае.