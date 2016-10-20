Кубинка, Московская область, 20 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Экипажи авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи» Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые планируют принять участие в международном авиакосмическом салоне Airshow China 2016, приступили к перебазированию в Китай. Об этом, как передает RT, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

mil.ru Пилотажная группа «Русские витязи»

В ведомстве заявили, что истребители с подвесными топливными баками, а также сопровождающие их воздушные суда Ил-76 выполнили взлет с аэродрома Кубинка (Подмосковье).

Напомним, что международный авиакосмический салон Airshow China 2016 пройдёт в городе Чжухай с 1 по 6 ноября 2016 года.