Смоленск, 20 октября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Рост производства мяса зафиксирован в Смоленской области в январе — сентябре 2016 года. За этот же период в регионе сократилось производство молока и яиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Смоленскстата.

pixabay.com Мясо

За последний год поголовье скота и птицы на территории региона существенно выросло. Так, численность КРС в регионе по отношению к уровню 2015 года увеличилась на 8,2% (76,6 тысячи голов на 1 октября), поголовье свиней выросло на 23% (263,2 тыс.), птицы — на 1,9% (481,6 тыс.).

За январь — сентябрь в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях Смоленской области было произведено 37,2 тыс. тонн мяса (в том числе птицы) — на 2,6% больше, чем за девять месяцев 2015 года. Производство молока незначительно, но сократилось: в регионе было получено 97,4 тыс. тонн продукции, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Вместе с тем показатели надоев растут: в январе — сентябре в расчёте на одну корову надоено 3570 килограммов молока, на 248 килограммов (7,5%) больше, чем в январе — сентябре 2015 года.

Существенно сократилось производство яиц в регионе. Всего, по данным на 1 октября, птицеводческие предприятия Смоленской области произвели 85,5 млн штук яиц — на 10,6% меньше, чем годом ранее.