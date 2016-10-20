Москва, 20 октября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Россия по итогам восьми месяцев 2016 года стала первым экспортёром кориандра. Объём поставок за рубеж составил 43,5 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра.

econet.ru Кориандр

Поставки вышли на новый уровень в 2016 году — в прошлом году на первом месте по экспорту кориандра была Индия. Тогда объём российского экспорта составил 31,5 тысяч тонн.

Среди прочих мировых экспортёров кориандра отмечаются Болгария, Украина, Сирия, Иран, Италия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября основной владелец ГК «Русагро» Вадим Мошкович заявил, что Россия в 2016 году произведет на один миллион тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления, что позволит впервые направить сахар на экспорт.