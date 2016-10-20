Чебоксары, 20 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Госсовет Чувашии проголосовал за расширение системы государственных наград Чувашской Республики. Сегодня, 20 октября, депутаты поддержали проект закона, предполагающего учреждение почётного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Законопроект, внесённый главой Чувашии, вошёл в число дополнительных вопросов и был включён в повестку сессии в последний момент — уже перед началом обсуждения. Согласно документу, предлагается учредить в системе региональных государственных наград ещё одно почётное звание — «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике». По словам замруководителя администрации главы Чувашии Ларисы Арсентьевой, «с данной инициативой» в адрес руководителя региона Михаила Игнатьева обратился министр внутренних дел по региону Сергей Неяскин.

«Полагаем, что данное звание будет стимулировать сотрудников органов внутренних дел в достижении высоких показателей оперативно-служебной деятельности, способствовать улучшению имиджа полиции, признания заслуг сотрудников, осуществляющих деятельность в области обеспечения защиты прав и свобод граждан», — заверила Арсентьева.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что «по решению главы республики очередное награждение лица государственными наградами может быть произведено независимо от предыдущего награждения». Со слов Ларисы Арсентьевой, «аналогичные нормы содержатся в положениях о государственных наградах» России.

Напомним, согласно закону о госнаградах республики, государственные награды являются «высшим выражением государственного и общественного признания особых заслуг награжденных за их большой вклад в государственное, экономическое, социальное и культурное развитие Чувашской Республики и заслуги перед ее многонациональным народом». В системе региональных государственных наград — почётное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики», орден и медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой», орден «За любовь и верность», Почетная грамота Чувашской Республики, знак отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике», а также 36 видов почётных званий (четыре — «народных», и 32 — «заслуженных»).