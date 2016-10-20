Москва, 20 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. С 2017 года правительство намерено проиндексировать выплаты по итогам накопленной за 2016 год инфляции. Об этом 20 октября в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Индексация

«Со следующего года мы проиндексируем выплаты по итогам накопленной инфляции за 2016 год. С 1 января 2018 года будет законодательно закреплен единый порядок — один раз в год с 1 февраля, исходя из коэффициента индексации, который правительство определяет по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год», — сказал Медведев.

По словам премьера, данный законопроект предусматривает единый порядок индексации социальных выплат, пособий и компенсаций инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и ряду других льготных категорий: «Сейчас все это делается в разные сроки и по разным механизмам».

Медведев подчеркнул, что средства для индексации в ближайшие годы закладываются правительством в российский бюджет.