Севастополь, 20 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Правительство Севастополя внесло изменения в программу для того, чтобы начать выплату пожизненной стипендии бывшему участнику обороны Севастополя и освобождения города в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медаль СССР «За оборону Севастополя»

«У нас появился прецедент — ветеран награжден в 1949 году медалью «За оборону Севастополя». Заслужил он ее будучи девятилетним ребенком, когда подносил боеприпасы на передовые позиции защитников города. Ветеран 1933 года рождения приехал в Севастополь с материка, но не является инвалидом или участником войны. Для того, чтобы выплачивать ему ежемесячную пожизненную стипендию, мы предлагаем внести изменения в порядок назначения меры соцподдержки», — сказал директор департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко.

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«Для нас очень важно уделить внимание каждому человеку, особенно участнику обороны Севастополя. И именно под одного человека сегодня было принято постановление правительства», — прокомментировал губернатор города Дмитрий Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 году в городе действует ежемесячная пожизненная стипендия участникам обороны и освобождения Севастополя. Мера соцподдержки сохранена после вхождения Севастополя в состав России. Размер выплаты 4,5 тыс. рублей в месяц и выплачивается из городского бюджета. Материальную помощь могут получить бывшие защитники города, приехавшие на постоянное жительство в Севастополь из других регионов России.

В первый год в реестр ветеранов было внесено 146 человек, по состоянию на 18 октября в городе проживают 55 участников обороны города-героя.