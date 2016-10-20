Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) готово увеличить зарплату бельгийскому легионеру Акселю Витселю, чтобы сохранить полузащитника в составе своей российской команды. Об этом сообщает Tuttosport со ссылкой на свой источник.

Елена Рыбакова Аксель Витсель

По данным издания, главный тренер «Зенита» Мирча Луческу уже провел переговоры с Витселем и предложил ему подписать новый контракт.

Игрок сборной Бельгии взял время на размышление.

Как ранее передавало ИА REGNUM, бельгийский полузащитник Аксель Витсель перешел в санкт-петербургский «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики». Вместе с российской командой спортсмен завоевал титул чемпиона России и Суперкубок страны.

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