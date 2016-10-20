Улан-Батор, 20 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В ходе выборов в местные представительные органы Монголии во многих округах была зафиксирована крайне низкая явка избирателей. При этом в день голосования, 19 октября, избирательные участки работали с 07:00 по местному времени до 22:00 часов, а сам день был объявлен выходным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nicolas Raymond Монгольский флаг

В итоге в 135 избирательных округах из 1765 было решено провести дополнительное голосование. Официальные итоги выборов будут объявлены после его завершения.

Как сообщает Центральный избирательный комитет, в дополнительном голосовании должны принять участие избиратели, не явившиеся на участки 19 октября.

Пока же, по предварительным данным, на которые ссылаются монгольские СМИ, в местных выборах победила МНП (Монгольская Народная Партия, которая победила в парламентских выборах, прошедших в июне 2016 года — ИА REGNUM ).

Однако выдвинутый от Демократической партии Элбэгдорж Эрдэнэ, сын действующего президента Монголии, по тем же предварительным данным, тоже может праздновать победу.

Элбэгдорж Эрдэнэ — не единственный отпрыск политического руководства Монголии, участвовавший в местных выборах. Начать самостоятельную карьеру решила и Энхболд Хулан, дочь спикера парламента. Она была выдвинута от Монгольской Народной Партии (МНП). О девушке пока известно немного. По данным монгольских СМИ, Энхболд Хулан работала до выборов председателем Ассоциации монгольской молодежи при МНП.