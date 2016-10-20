Рим, 20 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Кроссовер Seat Ateca с более мощным, чем у обычной версии, двигателем был замечен на тестах без заводского камуфляжа. Снимки прототипа, который, предположительно, получит приставку Cupra, опубликовало издание Autocar.

seat.com Seat Ateca

Ожидается, что спортивную версию итальянского кроссовера оснастят турбомотором объемом 2,0 л от хот-хэтча Leon Cupra, мощность которого составляет 290 л.с. При этом автомобиль получит перенастроенную подвеску, тормозную систему и полный привод.

Вероятно, Seat Ateca Cupra дебютирует весной будущего года на автосалоне в Женеве. Ориентировочная стоимость кроссовера — $40 тыс.