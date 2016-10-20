Калуга, 20 октября, 2016, 13:07 — ИА Регнум.



admoblkaluga.ru Подписание соглашения в Калуге

Церемония подписания соглашения о намерениях между АО «Международный аэропорт «Калуга» и ОАО «Саратовские авиалинии» состоялась накануне в Калуге, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев и первый заместитель генерального директора ОАО «Саратовские авиалинии» Михаил Герасименко.

Стороны намерены взаимодействовать в развитии маршрутной сети калужского аэропорта в интересах жителей области и соседних регионов. При этом авиакомпания планирует базирование своих самолетов в калужском аэропорту. В свою очередь, здесь им будет оказано необходимое содействие.

Положительно оценивая перспективы совместной работы, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев отметил: «Наличие базовой авиакомпании — необходимое условие для успешного существования и развития нового аэропорта. Это позволит увеличить количество рейсов, развивать маршрутную сеть и наращивать пассажиропоток».

По мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, сотрудничество Международного аэропорта «Калуга» с известной в России и успешной авиакомпанией очень важно для развития региональной воздушной гавани. «Важно обеспечить регулярные полеты из нашего аэропорта. Чтобы пассажир знал, что никаких сбоев не будет, и мог заранее купить билет. Мы над этим работаем», — считает глава калужского региона.

Кстати, к настоящему времени уже выполнено около 840 рейсов, перевезено более 27 тысяч пассажиров, обработано 31,5 тонна багажа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный аэропорт «Калуга» (МАК) находится на удалении 190 км от Москвы. Площадь аэропортового комплекса — около 200 га. Размер ВПП — 2200×45 м с асфальтобетонным покрытием. Аэропорт имеет класс «В» и рассчитан на прием воздушных судов типа Airbus А319, Boeing 737−500 и т.п. Пропускная способность — в среднем 100 пассажиров в чаc.

С мая 2014 года по май 2015 года проведена реконструкция аэропорта. В июне 2015 года здесь начались регулярные полеты в города России. 18 августа 2015 года аэропорт получил статус международного, а уже 4 сентября 2015 года впервые принял международный рейс.

Аэропорт является членом ACI Europe (европейское подразделение Международного совета аэропортов), членом Ассоциации «Аэропорт ГА». В феврале 2016 года он был признан «Лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 миллиона пассажиров 2016 года» по результатам премии «Воздушные ворота России-2016». Международный аэропорт «Калуга» занял 2-е место в номинации «Лучшее предприятие на воздушном транспорте в области обеспечения транспортной безопасности» Национальной премии «Транспортная безопасность России — 2016».