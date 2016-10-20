Калуга, 20 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум.



Растрата

Бывший бухгалтер муниципального унитарного предприятия из Барятинского района обвиняется следственными органами в растрате, сообщил 20 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Сергей Харин.

По его словам, обвиняемая бухгалтер, используя свое служебное положение перевела деньги предприятия на счета регионального министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства и Управления государственного автодорожного надзора по Калужской области и тем самым, погасила штрафы, назначенные женщине за административные правонарушения.

В настоящее время, уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, рассмотренных следственными органами Калужской области в 2015 году составил более 12,7 млн рублей. Возмещено — 8,8 млн рублей и арестовано имущества на сумму более 8,9 млн рублей