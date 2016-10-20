Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. На станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге утром 20 октября произошел настоящий коллапс. Об этом сегодня сообщили очевидцы в популярной группе в соцсети. В самом метрополитене сообщили, что станция работала штатно.

http://vk.com/spb_today Давка на Василеостровской. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Горожане посетовали, что в вестибюле станции «Василеостровская» скопилось так много людей, что на платформе не осталось места для пассажиров вновь прибывающих поездов, из-за чего те не могли выйти из вагонов.

Пассажиры отмечают, что на подъем работал всего один эскалатор. Петербуржцы, застрявшие в подземке, призывали горожан пользоваться другими маршрутами, чтобы избежать давки.

Горожане предполагают, что причиной столпотворения могли стать заморозки, пришедшие в Петербург 19 октября и вынудившие неподготовленных к ним автомобилистов воспользоваться метрополитеном, чтобы добраться до работы.

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При этом станция «Василеостровская» работала в обычном режиме, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». Также в пресс-службе подземки отметили, что похожая ситуация сегодня сложилась, например, на станции «Комендантский проспект». Вероятно, это, действительно связано с заморозками и осторожностью автомобилистов.

Отметим, что «Василеостровская» считается очень загруженной, поэтому большие очереди на вход и выход для нее типичны в часы пик.

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