Москва, 20 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Корейский автомобиль Kia Rio стал самым востребованным среди новых легковых машин в Москве. В течение первого осеннего месяца было продано 917 таких моделей, что на 21% меньше, чем в августе, сообщает 20 октября агентство «Автостат».

IFCAR Kia Rio

Kia Rio был лидером столичного рынка с апреля по июль этого года, однако в августе его обошел корейский же Hyundai Solaris. В сентябре Hyundai Solaris уступил Kia лишь немного — его продажи составили 904 шт, что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце.

Третью строчку рейтинга занимает Volkswagen Polo, его выбрали 673 покупателя (+59% к августу), за ним идут Hyundai Creta (532 шт, +98%) и Skoda Octavia (519 шт, — 13%). В целом в сентябре в Москве было реализовано более 16 тыс. новых легковых автомобилей, что на 15,5% меньше, чем в минувшем году.