Ярославль, 20 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Проект целевой программы энергоэффективности и развития энергетики в Ярославской области на 2017 год должен четко обозначать задачи и объемы предстоящей работы. По мнению депутатов региональной думы, пока же реальных результатов нет. Об этом шла речь на заседании комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике 20 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Фонари

О повышении энергоэффективности объектов в Ярославской области говорят давно, однако реализация планов является довольно проблематичной. Как отметили члены комитета облдумы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике, причина — в «размытых» задачах целевой программы. В частности, в отсутствии четких мероприятий с указанием четких объемов, объектов и источников финансирования. Именно за это депутаты раскритиковали проект программы на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг., представленный департаментом энергетики и регулирования тарифов области.

«Вы сверстали программу самым простым образом: взять и показать, что реализуем ее сейчас за счет внебюджетных источников, а остальное назовем потенциалом. Планируете объекты бюджетной сферу утеплить на 1,7 млрд. Но ведь сейчас и жилье будет делаться, и фасады, и инженерные сети. Все вещи можно как-то показать. Ведь люди, которые будут читать программу, будут определять, что правительство на себя берет, чтобы жизнь налаживалась», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Директору департамента энергетики Алексею Метелькову поставили на вид, что он уже не впервые дает неудовлетворительный отчет о реализации программы, но выводов из этого не делается. Ввиду того, что бюджет региона пока не сверстан, депутаты предложили департаменту доработать программу, дополнив ее конкретными предложениями по мероприятиям энергоэффективности, которые будут проводиться за счет программы капремонта. Также актуализировать вопросы замены светильников уличного освещения и утепления объектов.

«Утепление и замена светильников — потенциал мощнейший. Распишите светильники по балансовой принадлежности: какие числятся на балансе муниципальных районов, какие — на энергоснабжающих организациях. Какое количество в ближайшие годы запланировано под замену и за счет какого источника. Именно по светильникам можно доработать программу без нагрузки по тарифу и без бюджетной нагрузки — по энергосервисным контрактам с организациями. Их довольно много — светильниками занимаются давно, но проблема в том, что никому не нужен отдельно Борисоглебский или Перелавский район. Нужен большой «куст». А чтобы собрать несколько районов в такой «куст» — нужен департамент энергетики Ярославской области. Это ваша уже работа», — отметил председатель комитета ЖКК областной думы Виктор Тамаров.

Он подчеркнул, что департаменту необходимо прописать в программе конкретные цифры, а также указать, какую экономию бюджетных средств получат муниципальные районы в результате.

«Не ходите по граблям — переходите к программно-целевой работе», — резюмировал Виктор Тамаров.

Доработанная с учетом всех рекомендаций программа должна быть представлена на ближайшем заседании комитета. Кроме того, Виктор Тамаров выразил желание заслушать тогда же и отчет о работе регионального фонда энергоэффективности.