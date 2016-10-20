Малолетних террористов в Карачаево-Черкесии задержали за неделю до теракта
Черкесск, 20 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Старшему из задержанных членов преступной группы, планировавших теракты в Карачаево-Черкесии, едва исполнилось 19 лет. До их первой вылазки оставалось меньше недели, информирует телеканал «Россия 24». Члены незаконного вооруженного формирования готовились напасть на пост ДПС.
По информации следствия, молодые люди попали в поле зрения вербовщиков через социальные сети. Координаты тайника с оружием указал им через интернет один из земляков, ранее выехавший на Ближний Восток.
Спецоперацию по задержанию пришлось проводить срочно и быстро, чтоб члены группировки не успели применить оружие, информирует телеканал. Промедление было недопустимым также и потому, что у боевиков была найдена карта, где были самым подробным образом указаны места дислокации воинских частей.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 октября, в Карачаево-Черкесии задержаны шесть членов НВФ, присягнувшие на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В тайнике и в доме у лидера ячейки были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование. Здесь же были найдены видеоматериалы принесения клятвы верности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди задержанных уроженцы Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья.