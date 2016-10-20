Черкесск, 20 октября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Старшему из задержанных членов преступной группы, планировавших теракты в Карачаево-Черкесии, едва исполнилось 19 лет. До их первой вылазки оставалось меньше недели, информирует телеканал «Россия 24». Члены незаконного вооруженного формирования готовились напасть на пост ДПС.

SpetsnazAlpha Антитеррор

По информации следствия, молодые люди попали в поле зрения вербовщиков через социальные сети. Координаты тайника с оружием указал им через интернет один из земляков, ранее выехавший на Ближний Восток.

Спецоперацию по задержанию пришлось проводить срочно и быстро, чтоб члены группировки не успели применить оружие, информирует телеканал. Промедление было недопустимым также и потому, что у боевиков была найдена карта, где были самым подробным образом указаны места дислокации воинских частей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 октября, в Карачаево-Черкесии задержаны шесть членов НВФ, присягнувшие на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В тайнике и в доме у лидера ячейки были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы, взрывчатка, камуфлированное обмундирование. Здесь же были найдены видеоматериалы принесения клятвы верности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди задержанных уроженцы Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья.