Вашингтон, 20 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Известная певица Мадонна, открыто поддерживающая Демократическую партию США, предложила оральный секс тем, кто проголосует на выборах президента за бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Цитата из к/ф «Тело как улика». Реж. Ули Эдель. 1993. США — Германия Мадонна

Призыв прозвучал в шутливой форме во время открытия шоу комедиантки Эми Шумер на сцене в Нью-Йорке.

Видеозапись со скандальным заявлением 58-летней Мадонны появилась в среду, 19 октября, на странице пользователя под ником Joe в социальной сети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года, а инаугурация американского лидера, как ожидается, пройдёт в январе 2017 года.

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