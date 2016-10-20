Барнаул, 20 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Алтайские дорожники в этом сезоне потрудились на славу, осуществив ремонт стратегически важной дороги «Алейск — Родино — Кулунда — граница Республики Казахстан»: оперативному выполнению работ способствовал недавно модернизированный асфальтобетонный завод в Романовском районе. Но это же предприятие стало сущим адом для жителей, как минимум, двух улиц алтайского села Романово. Это выяснилось из письма за подписью 50 человек, направленного в местную газету «Алтайская правда». К нему были приложены фотографии, которые могут шокировать любого.

сайт Алтайского края Алтайские дорожники

газета «Алтайская правда» Так выглядит «санитарная зона», которой стали дома и огороды жителей села Романово

газета «Алтайская правда» Так выглядят овощи на приусадебных участках жителей в селе Романово

Модернизация этого асфальтобетонного завода привела к тому, что люди стали задыхаться от цементной пыли, а в подворьях стала гибнуть домашняя птица, овощные культуры и цветы. Причина, как выяснилось, заключается в отсутствии у предприятия санитарно-защитной зоны. Интересно, что замеры воздуха превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, якобы, не выявили. Устав воевать за свое здоровье, домашнюю живность и приусадебные посадки, они и написали в газету.

сайт Алтайского края Так выглядит модернизированный асфальтобетонный завод в Романовском районе

«Одна из женщин, страдающая бронхиальной астмой, очень часто летом вызывала скорую помощь — болезнь сильно обострилась. У многих пропал урожай ягод. Клубника и малина стали несъедобными. А еще одна жительница Романово даже плакала, когда собирали подписи, ведь у нее на подворье погибли все куры», — пишет «АП».

газета «Алтайская правда» Так выглядят яблоки на приусадебных участках жителей в селе Романово

В прокуратуре, куда обратились местные жители, признают, что на заводе, который, кстати, принадлежит филиалу «Романовский» ГУП ДХ Алтайского края «Центральное ДСУ», мероприятия по защите населения от вредных химических примесей в атмосферу не проводились.

Как пояснил прокурор Романовского района Алексей Зинков представление, направленное прокуратурой на предприятие, частично удовлетворено, но в суд, тем не менее, направлен иск с требованием до 1 апреля 2017 года разработать проект санитарно-защитной зоны, обозначить ее границы.

сайт Алтайского края Алтайские дорожники

Как уже сообщало ИА REGNUM, асфальтобетонный завод в Романовском районе модернизировали весной 2016 года. Установка ежегодно функционирует с середины весны и до наступления отрицательных температур, после чего оборудование консервируется до следующего сезона. За счет средств дорожного фонда Алтайского края заменили пневматическую установку, битумную станцию, смесители и нагреватели. Это позволило улучшить качественные показатели производимых материалов. При производительности 25 тонн в час численность сотрудников завода составляет восемь человек.