Лондон, 20 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум.



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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, заявит 20 октября лидерам Европейского союза об окончательности решения граждан Соединенного Королевства о выходе из ЕС, а также невозможности повторения голосования по этому вопросу, сообщает The Guardian.

С таким заявлением глава британского правительства выступит в рамках рабочего ужина, который пройдёт по окончании встречи Европейского совета, председатель которого Дональд Туск не раз настаивал на том, что тема Великобритании не будет затрагиваться в ходе двухдневной встречи. Он тем не менее даст Мэй возможность указать на «нынешнее положение вещей в стране» за кофе по окончании ужина.

«Британский народ принял свое решение, и уважать его является правильным и должным. Второго референдума не будет. На данный момент приоритетом для нас должен стать взгляд в будущее, а также отношения между ЕС и Великобританией, когда мы выйдем», — будет звучать заявление Мэй, как отметил один из источников, который подчеркнув, что она также успокоит озабоченность лидеров союза относительно негативных последствий выхода островного государства.

«Она стремится к тому, чтобы по окончании процесса Великобритания стала сильнее, стала партнером более сильного ЕС», — добавил источник. «Она не хочет, чтобы процесс выхода нанес вред остальным странам ЕС. Её цель — обеспечить гладкий, конструктивный и спланированный процесс».

Туск выступает за то, чтобы избежать дискуссий относительно того, как Лондон будет проводить переговоры о выходе из блока, поэтому этот вопрос на саммите и не будет рассмотрен.