Москва, 20 октября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин, посетив строительство нового участка Третьего пересадочного контура (ТПК) — метро «Рубцовская» — «Авиамоторная», заявил о строительстве в Москве 52 станций метро за последние шесть лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По его словам, с 2011 года проложено более 93 километров новых линий московского метро. Второе кольцо метро свяжет с центром окраины запада и востока, строители приступили к проходке первых двух тоннелей ТПК.

Участок «Рубцовская» — «Авиамоторная» имеет длинну 12 километров, в перспективе он разгрузит параллельные линии метро — к нему будет присоединена новая ветка на «Некрасовку». Ежедневно каждая станция второго участка ТПК будет принимать от 180 до 300 тыс. пассажиров, сказал Собянин.

По оценкам генерального директора компании-подрядчика Сергея Жукова, комплекс построит левый и правый тоннели примерно за 9 месяцев. На этом перегоне протяженностью 3,7 км к 2018 году построят станции «Лефортово» и «Рубцовская».