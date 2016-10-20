Москва, 21 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2016 год, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Дефицит бюджета в 2016 году увеличится на 674,2 млрд рублей — до 3,034 трлн рублей, или 3,7% ВВП, доходы сократятся на 369,9 млрд рублей за счёт снижения нефтегазовых доходов. Планируется также рост расходов на 304,3 млрд рублей — их общий объем составит 6 трлн 403 млрд рублей. Корректируются и показатели инфляции — в поправках заложена инфляция 5,8% против 6,4% в первоначально утвержденной редакции бюджета.

Проект поправок в бюджет также предполагает рост нормативной величины Резервного фонда до 290 млрд рублей — с 5,507 трлн рублей до 5,797 трлн рублей. Также планируется, что объем ВВП увеличится с 78,67 трлн до 82,815 трлн рублей.

Поправки предусматривают внесение изменений в параметры внутреннего и внешнего госдолга. Согласно документу, верхний предел внутреннего госдолга возрастает с 8,82 трлн рублей до 9,868 трлн рублей, а внешнего — снижается с 50,1 млрд евро до 49,7 млрд евро. Объем внутренних займов увеличивается с 300 млрд до 500 млрд рублей.

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Поправками предлагается урезать финансирование ряда госпрограмм, в частности, госпрограммы развития АПК — на 22 млрд рублей — до 214,79 млрд рублей. Также поправки увеличивают секретные расходы бюджета почти на 680 млрд рублей, а их долю в общих расходах — до 22%.

Цены на нефть могут не оправдать прогнозы

Правительство в поправках к бюджету на 2016 год понизило прогнозируемый уровень цены на нефть марки Urals — с 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель. Согласно заключению Счетной палаты, для достижения ожидаемой в прогнозе средней цены на нефть в 41 доллар за баррель по итогам 2016 г. в октябре — декабре 2016 г. ее среднемесячное значение должно быть не меньше 45,1 доллара за баррель. «Учитывая сохраняющуюся нестабильность на мировых рынках сырьевых ресурсов, нельзя исключить вероятность снижения цен на нефть на мировом рынке в последние месяцы 2016 года, что создает некоторые риски в достижении ожидаемой на 2016 г. цены на нефть марки Urals, указанной в прогнозе», — отмечает Счетная палата.

Фонды

Нижняя палата парламента рассмотрит отчет об исполнении федерального бюджета на 2015 год и отчеты внебюджетных фондов — ПФР, ФСС, и ФОМС. В обсуждении бюджетных вопросов в Госдуме примет участие министр финансов РФ Антон Силуанов и главы внебюджетных фондов.

Для кого снизятся налоги

Госдума также рассмотрит в первом чтении ряд налоговых законопроектов. В частности, речь идет об освобождении от НДФЛ доходов волонтеров на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Законопроектом предлагается отнести к доходам, освобождаемым от налогообложения, доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, которые заключаются с FIFA, дочерними организациями FIFA и оргкомитетом «Россия-2018». Речь идет также о выплатах, произведенных волонтерами по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении договоров — такие выплаты также будут освобождены от НДФЛ.

Кроме того, Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от НДФЛ ежемесячных выплат ветеранам боевых действий. Парламентарии рассмотрят в первом чтении также поправки в Налоговый кодекс, которые увеличивают допустимый объем рекламы в печатном СМИ, не специализирующемся на сообщениях рекламного характера, с 40 до 45% объема одного номера издания. К этому объему рекламы будет применяться льготная 10%-ная ставка НДС. Предполагается, что такая мера позволит поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса и не приведет к значительному снижению налоговых поступлений вследствие облегчения налогового режима для СМИ.

Рассмотрены будут и поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование развития и обновления инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Законопроектом предусматривается установление в отношении железнодорожных путей общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, ставки налога на имущество организаций на 2016 год в размере 1%, а в отношении вновь вводимых объектов железнодорожных путей, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью на период 2016—2017 годов — в размере 0%.

Пошлины

Депутаты также рассмотрят законопроект о дифференциации пошлины при банкротстве в зависимости от того, кто подал заявление — гражданин или юрлицо. Для физлиц сумму предлагается уменьшить в 20 раз: таким образом, для граждан устанавливается пошлина в 300 рублей, в то время как для юрлиц она остается прежней — 6 тыс. рублей.