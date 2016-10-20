Пекин, 20 октября, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Во время официального визита президента Филиппин Родриго Дутерте власти Филиппин и Китая подпишут соглашения на сумму $13,5 млрд, сообщает 20 октября Reuters.

gov.ph Флаги Китая и Филиппин

Министр промышленности и торговли Филиппин Рамон Лопес заявил, что встреча президента Дутерте и председателя КНР Си Цзиньпина может полностью изменить отношения между двумя странами, которые долгое время оставались напряженными из-за территориального спора в Южно-Китайском море.

Напомним, ранее власти КНР заявили, что урегулирование территориального спора между КНР и Филиппинами не является единственной целью отношений между двумя государствами.

В ходе встречи в Пекине было достигнуто соглашение о том, что Филиппины восстановят экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, а Пекин окажет финансовую поддержку развитию инфраструктуры Филиппин.