Верона, Италия, 20 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Период, в течение которого наблюдается избыток предложений по нефти на мировом рынке, завершится в ближайшие полтора года. К этому времени цена барреля нефти может превысить $55. Об этом сообщил глава ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на Евразийском форуме в Вероне (Италия) сегодня, 20 октября.

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«В ближайшие полтора года мы должны увидеть завершение периода избытка предложения на рынке и начало процесса нормализации ситуации с коммерческими запасами нефти и нефтепродуктов», — сказал Сечин.

По его словам, американская добыча нефти в указанный временной промежуток не достигнет максимума 2015 года. Таким образом, можно ожидать, что цена на чёрное золото преодолеет отметку $55.

«Сохранится низкий уровень инвестиционной активности в крупных и сложных проектах, прежде всего развиваемых «мейджорами», так как экономика этих проектов требует более стабильных и более высоких цен», — заявил Сечин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что спад в мировой нефтяной индустрии постепенно подходит к концу. В настоящее время рынок «отчётливо ребалансируется», а спрос на нефть растёт.