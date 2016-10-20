«Гандбольному клубу «Ростов-Дон» была нужна победа, и мы ее добились»
Ростов-на-Дону, 20 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум.
Гандболистки «Ростов-Дона» в очередном матче чемпионата России победили ижевский «Университет». Итоговый результат на табло после финального свистка — 39:20. Как отметил рулевой команды Ян Лесли, клубу была нужна победа, «и мы ее добились». Об этом ИА REGNUM 20 октября сообщили в пресс-службе ростовчанок.
«Было важно задействовать тех игроков, которые не сыграли в Бухаресте. И сегодня они показали хороший гандбол. Впереди «Дьер», очень сильный соперник. Сейчас все мысли будут связаны с этим матчем», — сказал главный тренер ростовчанок.
Стоить отметить, что Анна Сень отправила в ворота соперниц 11 мячей. Ростовчанка и стала лучшим бомбардиром матча.
22 октября «Ростов-Дон» в Лиге чемпионов ЕГФ встретится с «Дьером» из Венгрии. Соперниц подопечные Яна Лесли принимают в ростовском Дворце спорта.
Напомним, что старт в Лиге чемпионов ЕГФ «Ростов-Дону» не совсем удался. На выезде в Румынии дружина Яна Лесли уступила хозяйкам поля — «Бухаресту» — со счётом 21:24. Комментируя игру, главный тренер ростовчанок выразил надежду, что это «единственная неудачная для нас встреча в Лиге чемпионов».
Ранее ГК «Ростов-Дон» вместе с «Дьёром» (Венгрия) и «Вардаром» (Македония) эксперты внесли в список самых сильных команд Лиги чемпионов ЕГФ.
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