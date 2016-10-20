Челябинск, 20 октября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Власти Челябинска намерены сократить долю частных пассажироперевозчиков. Особое внимание уделяется нелегальным маршруткам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Павел Королевский Автобус в Челябинске

По данным пресс-службы управления муниципальным общественным транспортом администрации города, только за последние две недели ведомство выявило более 215 нарушений, связанных с нелегальными частными перевозчиками. Регулярные проверки идут совместно с Управлением государственного автодорожного надзора. Причиной послужили многочисленные жалобы как от легальных водителей на автобусных маршрутах, так и от пассажиров, которые выражают недовольство низким качеством работы некоторых маршрутчиков.

Также остро встают вопросы комфортабельности подвижного состава, и культуры вождения частников. Фраза «не дрова везешь» стала расхожей, однако люди долго терпели посредственное отношение недисциплинированных водителей. Найти управу зачастую в таких вопросах было не просто.

Кроме этого, проверяющие совместно с ГИБДД вновь столкнулись с жульническими приемами нелегалов, которые продолжают колесить с табличками «экскурсионный» и «ученический». Такие дельцы никакие нормы и правила выполнять просто не намерены. При остановке подобных автобусов у водителей проверяется наличие медицинской справки, лицензии на перевозку людей, маршрутные карты. При отсутствии документов на водителя, если он самостоятельно на маршруте, налагается штраф порядка 5 тыс. рублей, на юридическое лицо до 300 тыс. рублей. Но, как правило, взимание штрафа дело не самое простое. Перевозчики «обросли» юристами и адвокатами, с помощью которых штрафы оспариваются, и зачастую обжалование проходит успешно.

Как отмечает директор одного из рекламных агентств города Олег Аксенов, последние лет пять организация уже не работает с частными перевозчиками. «Мы просто устали от того бардака, который творился когда мы работали с маршрутчиками. Мы перешли на муниципального перевозчика. Все, с тех пор мы с ним работаем и как там развивается ситуация с маршрутками и с маршрутами, мы не отслеживаем. С муниципальным перевозчиком работа стала цивилизованная. У нас организовано сотрудничество с МЧС и МВД по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях. В связи с этим достаточно добропорядочно относится перевозчик к нашему делу, помогает в важных для города вопросах. С частниками такое сотрудничество было невозможно. Это просто «банда Махно» — других сравнений у меня нет», — заявил Олег Аксенов.

Уже более двух лет управление транспорта и сам глава челябинской администрации заявляют, что ведут упорную работу с нелегальными перевозчиками. Однако коренным образом переломить ситуацию пока не удается. Да и доля частных перевозчиков существенно превышает долю муниципальных, при этом муниципальные предприятия обременены многомиллионными долгами и периодически поднимается вопрос об их банкротстве.

Также вызывает вопросы у экспертов ситуация с разработкой маршрутной сети Челябинска. Некоторые отмечают подозрительность с точки зрения коррупциогенности не завершившееся резонансное дело по конкурсу на разработку маршрутной сети общественного транспорта Челябинска. Некая малоизвестная компания выиграла конкурс, обрушив цену, а потом, как ни в чем не бывало, отказалась выполнять контракт.

Отметим, в июле 2016 года вступил в силу закон 220-ФЗ (об организации регулярных перевозок пассажиров), с помощью которого муниципальные власти рассчитывают воздействовать более эффективно на нелегальных перевозчиков. Так, например, согласно новой редакции закона вносятся изменения в КоАП РФ. Статья 11.33, которая предусматривает за отсутствие карты маршрута наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц — 30 тыс. рублей, на юридических лиц — 300 тыс.рублей.

Напомним, в планах у городских властей довести долю муниципального общественного пассажирского транспорта с нынешних 30 до 50 процентов.

Отметим, по данным управления транспорта, всего на начало 2015 года муниципальный транспорт насчитывал 250 автобусов, 300 трамваев и 250 троллейбусов.

При этом, по неофициальным данным, всего в городе работают порядка 1500 частных маршруток.