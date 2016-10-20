Москва, 20 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Минфин России ожидает по итогам 2016 года инфляцию на уровне 5,7−5,8%, сообщил замглавы Минфина Максим Орешкин.

picserver.org Инфляция

«Инфляция очень серьезно замедляется, по итогам сентября — (годовая инфляция) 6,4%. По итогам года мы ждем где-то 5,7−5,8%», — сказал Орешкин на конференции в РАНХиГС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2016 года инфляция составит 5,8%, что ниже по сравнению с показателем, изначально заложенным в бюджет 2016 года — 6,4%, заявил глава Минфина Антон Силуанов, представляя поправки к бюдежт-2016 на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. В правительстве рассчитывают, что инфляция в 2017 году составит 4%, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По состоянию на сентябрь 2016 года инфляция с начала года составила 4,05%, а в годовом исчислении — 6,42%. В целом же, Россия занимает 13 место в мире по уровню инфляции.