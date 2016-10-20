Нейпьидо, 20 октября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Глыба нефрита, весом в 174 тонны и стоимостью в миллионы евро, была обнаружена на севере Мьянмы, в богатом этим минералом штате Качин, сообщает Figaro.

James St. John Нефрит

Счастливые собственники участка, на котором было сделана поразительная находка, тем не менее, столкнулись с проблемой, как достать многотонный кусок ценного минерала.

«Когда угол камня был обследован, мы смогли увидеть, что он был высокого качества. Однако камень нефрита оказалось невозможно сдвинуть, поскольку не было техники», — заявил местный депутат Тинт Сое.

Глыба минерала, почти в шесть метров длиной, была обнаружена в штате Качин, расположенном в северном регионе страны. Компании, наткнувшейся на ценную находку, является Taung Tan, работающая совместно с G.E.M.S. Entreprises, изъятой недавно из черного списка США компаний, близких бывшей военной хунты, правившей в стране.