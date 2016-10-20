Москва, 20 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. С 2017 года на российском рынке будет наблюдаться рост, который продлится как минимум до 2020 года. Такой прогноз даёт компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Так, объём продаж легковых автомобилей в 2017 году, согласно прогнозу, вырастет на 17%, а к 2021 году и вовсе на 35%. Также ожидается и рост производства на 15% и 30% соответственно.

Creativity103 Автомобили

Рост на рынке, полагают в компании, произойдет из-за ожидаемого увеличения цены нефти до $56 за баррель, а также из-за низкого уровня автомобилизации в стране.

Таким образом, 2016 год станет последним в четырехлетнем цикле падения производства и продаж легковых автомобилей в России.

Снижение объёма авторынка — это не локальная отраслевая проблема, а тот результат, который получен из-за кризиса российской экономики в целом. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер. «Автопром в очередной раз становится так называемым барометром экономики, и рост продаж авто и увеличение объёмов производства, прогнозируемый PwC, и рост продаж на рынке будет означать общий подъем экономики, так что восстановления стоит ожидать не только в автомобильной отрасли», — считает Мейзер.

«Рост рынка в связи с увеличением цены на нефть будет, но поднимется ли стоимость нефти — это вопрос», — считает генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его словам, пока ситуация в мире нестабильна, сказать точно, вырастет ли цена на нефть, сложно. По прогнозам Чаплыгина, если цена за баррель останется прежней, в 2017 году рынок останется на уровне 2016 года, а если нефтяные ресурсы повысятся в стоимости, стоит ожидать увеличения продаж на авторынке, и то незначительного.