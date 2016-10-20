Краков, Польша, 20 октября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Грузия имеет огромное значение для создания системы европейской безопасности, считает руководитель делегации Польши в группе Европейских консерваторов и реформаторов Европарламента Ричард Легучко. По информации МИД Грузии, об этом депутат Европарламента заявил на встрече с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, которая прошла 19 октября в Кракове в рамках конференции группы Европейских консерваторов и реформаторов.

pixabay.com Грузинские игрушки

Стороны сделали акцент на исторической дружбе, связывающей Грузию и Польшу. Легучко заверил главу грузинского внешнеполитического ведомства, что его группа в европарламенте активно поддерживает Грузию и с удовлетворением следит за ее развитием.

Депутат положительно оценил прошедшие в Грузии 8 октября парламентские выборы и назвал их очередным шагом к стабильности и демократии.

По его словам, экономическое развитие Грузии впечатляет, и благодаря ему страна заняла достойное место в пятерке экономически свободных стран.

Михаил Джанелидзе поблагодарил депутата Европарламента за поддержку и пригласил его посетить с визитом Тбилиси.