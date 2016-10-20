Сан-Диего, США, 20 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступили «Голден Стэйт Уорриорз» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча, прошедшая 19 октября в Сан-Диего, завершилась со счетом 112:123 (20:33, 23:19, 34:35, 35:36).

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Героем матча стал Стефен Карри из «Голден Стэйт», записавший на свой счет 32 очка. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов, который провел на площадке чуть менее 15 минут, набрал 4 очка.

Отметим, что баскетболистам «Лейкерс» удалось выиграть лишь вторую четверть (23:19), все остальные 12-минутки остались за гостями.

НБА. Предсезонные матчи

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 112:123 (20:33, 23:19, 34:35, 35:36).