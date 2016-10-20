Рязань, 20 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В результате пожара на Окской птицефабрике в Рязанском районе Рязанской области погибли почти 50 тысяч кур-несушек, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации района. Пожар произошел примерно в 20:30. Его площадь составила 600 квадратных метров.

Алексей Саврасов. Летний день. Куры на задворках. 1874

«Пожар произошел на складе №15, где находились около 50 тысяч кур-несушек. Огонь пожарным удалось потушить достаточно быстро — уже к 21:44 пожар был ликвидирован, однако из-за сильного задымления погибла большая часть находившейся на складе птицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пострадавших нет. Всего в тушении пожара принимали участие 24 человека и 8 пожарных автомобиля.