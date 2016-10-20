Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Производство различных машин, транспортных средств и оборудования в Петербурге в 2016 году переживает не лучшие времена. Зато растет пищепром, химическая промышленность и ряд других отраслей. Об этом свидетельствуют данные Петростата по итогам первых 9 месяцев текущего года, сообщил 20 октября комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

В целом индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге в январе-сентябре 2016 года составил 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. Для сравнения: в Ленобласти ИПП за тот же период — 103,9%, в целом по РФ — 100,3%.

Главным драйвером роста городской промышленности остается производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак, показавшее уровень в 124,9% за январь-сентябрь по отношению к тому же периоду прошлого года.

Положительная динамика отмечается в химическом производстве (104,2%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (102,4), целлюлозно-бумажной промышленности и издательско-полиграфической деятельности (104,6%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (111,9%), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (107,4%).

Примерно на уровне прошлого года работает городское металлургическое производство и выпуск готовых металлических изделий — 99,8% к тому же периоду годом ранее.

Падение объемов выпуска готовых изделий зафиксировано в производстве машин и оборудования (86,7%), текстильном и швейном производстве (87,8%), производстве транспортных средств и оборудования (91%).

ИПП в электроэнергетике, производстве и распределении газа и воды относительно января-сентября 2015 года вырос и составил 106%.

Объем строительных работ за январь-сентябрь 2016 года составил 106,1% по отношению к соответствующему периоду 2015 года. За 9 месяцев текущего года в Санкт-Петербурге построено 1966,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 101,3% к показателям января-сентября 2015 года.

Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2016 года составил 877 млрд. рублей, или 98,3% к тому же показателю 2015 года. Объем платных услуг населению в январе-сентябре составил 98,4% к аналогичному периоду прошлого года, или 307,2 млрд. рублей в денежном выражении.

Читайте также: Промышленность Ленобласти выросла в текущем году почти на 4%