Астрахань, 20 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Астрахани, несмотря на начало отопительного сезона, теплыми батареи стали не во все многоквартирных домах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 20 октября, первыми отопление получили жители Кировского, Советского, Ленинского районов. А вот собственникам квартир в более чем 600 многоэтажках придется пока подождать.

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Подавать теплоносителель в эти жилые дома начнут только послу того, как многоэтажки смогут предоставить акт и паспорт готовности к отопительному периоду. Однако, по данным ООО «Астраханские тепловые сети», на момент начала отопительного сезона — 17 октября — такие документы, которые подтверждают проведение всех необходимых работ во внутридомовых системах, в том числе опрессовку и промывку, оформлены по 966 из 1 607 домов. Завершить подготовку внутридомовых инженерных сетей для пуска тепла представителям управляющих компаний, ТСЖ, уполномоченным по домам необходимо в кратчайшие сроки, в противном случае, жильцы начнут замерзать в своих квартирах.

Добавим, что по отдельным обращениям к ресурсоснабжающей организации отопление также уже получают 94 социально значимых объекта, в том числе, 18 детских садов, 11 школ, 49 медицинских учреждений.

Пусконаладочные работы продлятся в течение двух недель — до 31 октября. Как пояснили в мэрии, такие сроки установлены соответствующими нормативными актами. В этот период будет проводиться поэтапное подключение потребителей, устанавливаться гидравлический и температурный режим работы тепловых сетей.

Пожаловаться на отсутствие тепла, а также неполадки с подачей теплоносителя можно на горячую линию министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. Кроме того, что чтобы процесс наладки был под контролем, при администрации города создан оперативный штаб.

Напомним, что с 1 июля текущего года в Астрахани начали действовать новые тарифы на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям филиалом «ЛУКОЙЛ-ТТК». Так, для потребителей левобережной части он составляет 1 635,56 руб./Гкал, для микрорайона Бабаевский 1 645,52 руб./Гкал. Кроме того, помимо собственно тарифа, теперь действует еще и норматив потребления теплоэнергии, который зависит от возраста дома, этажности, материала стен. Так, для абонентов «Астраханские тепловые сети», проживающих в 5−9-этажных панельных домах, возведенных до 1999 года включительно, стоимость отопления квадратного метра составит 47,18 рубля, пишет газета «Волга». А для жильцов кирпичной девятиэтажки моложе 1999 года — всего 41,84 рубля. Больше придется раскошеливаться жильцам одноэтажных домов, за квадратный метр отопление обойдется им в 47,29 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году тепло в жилые дома астраханцев начало поступать с 14 октября и завершился 12 апреля 2016-го. В целом отопительный сезон был пройден без крупных сбоев.