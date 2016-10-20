Красногорск, 20 октября, 2016, 12:09 — ИА Регнум.



Claush66 Мусоросжигательный завод

В Московской области могут появиться четыре завода термической обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Правительство РФ в ходе совещания по вопросу формирования отрасли обращения с отходами обсуждало проект организации таких заводов в области. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

По словам заместитель председателя правительства Александра Хлопонина, дочерняя структура ГК «Ростех» — компания проект РТ-Инвест представила проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного завода в Казани.

«На термическую переработку должна будет направляться лишь часть отходов, непригодная для вовлечения во вторичный оборот. Такой механизм, по оценкам экспертов, обеспечит снижение объёмов захоронения отходов в Московской области на 30%», — отмечается в сообщении.

Строительство объектов по термической переработке отходов будет проводиться за счёт средств инвесторов без бюджетного финансирования.

В ближайшее время планируется разработать проект постановления, который определит условия и базовые параметры для заводов, и «дорожную карту» с перечнем основных мероприятий проекта на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мусоросжигательных завод в Москве и области может быть построен с использованием опыта Японии в этой области. В ходе визита на мусоросжигательный завод в Токио министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров заявил, что Россия намерена использовать опыт Японии для строительства своего завода в Москве или Подмосковье.