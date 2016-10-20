Москва, 20 октября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю в ходе торгов 20 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 11:28 мск, доллар США вырос к рублю на 14 копеек и составил 62,4250 рубля. Евро прибавил 13,75 копейки к предыдущему закрытию и составил 68,5075 рубля.

Торги по евро открылись на отметке в 68,4425 рубля и проходили в диапазоне 68,38 — 68,53 рубля. Доллар США начал торговаться по 62,3650 рубля, минимум составил 62,3650 рубля, максимум — 62,4775 рубля.