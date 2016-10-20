Ярославль, 20 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. С 13 по 19 ноября в Ярославской области состоится III Международный музыкальный «Коган-фестиваль». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте культуры, в рамках программы запланированы 3 концерта и две творческие встречи.

kemerovo.er.ru Дмитрий Коган

Два концерта состоятся в Ярославле — в Волковском театре и в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» ‑ и один в Рыбинском ДК «Вымпел». В каждом из них принимает участие заслуженный артист России Дмитрий Коган. Творческие же встречи с музыкантом пройдут в Ростовском кремле и Доме культуры города Мышкина.

Официальное открытие Коган-фестиваля состоится 14 ноября Волковском театре. В этот вечер на сцене Первого русского будут звучать Барток, Рахманинов, Тартини, Сарасете, Шостакович, Брамс.

Дмитрий Коган — заслуженный артист РФ, почетный профессор Афинской и Уральской консерваторий. Художественный руководитель ряда крупных музыкальных фестивалей: «Кремль музыкальный», международный фестиваль «Дни высокой музыки», международный «Коган фестиваль», Арктический фестиваль классической музыки, Волжский фестиваль духовной музыки и других.