В аппарат губернатора Ярославской области войдут «секретные» отделы
Ярославль, 20 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В аппарат Губернатора Ярославской области войдут два управления и три отдела. Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый глава региона Дмитрий Миронов решил изменить структуру региональных органов власти, создав отдельные аппараты губернатора и правительства. Соответствующий проект закона внесен рядом депутатов. Законопроект предусматривает, что структура аппарата утверждается самим губернатором. Между тем проект структуры уже известен.
Предполагается, что аппараты губернатора и правительства включат в себя уже имеющиеся отделы и управления органов исполнительной власти региона. Новых структурных подразделений не предусмотрено, по крайней мере, пока.
Так в аппарат губернатор войдут органы, отвечающие за документооборот, гостайну и внешние связи: Первый и Второй отделы, Отдел специализированной документальной связи, Секретариат Губернатора области, Управление протокола и внешних связей.
Все остальные управления и отделы — Правовое управление, Управление госслужбы, Управление по противодействию коррупции и т.д. (всего 12 управлений) — войдут в структуру аппарата Правительства.
Также появятся две новые должности — руководитель аппарата Губернатора и руководитель аппарата Правительства, которые вносятся в перечень государственных должностей Ярославской области.
Ярославская областная дума планирует принять закон на одном из ближайших заседаний.