Ярославль, 20 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В аппарат Губернатора Ярославской области войдут два управления и три отдела. Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый глава региона Дмитрий Миронов решил изменить структуру региональных органов власти, создав отдельные аппараты губернатора и правительства. Соответствующий проект закона внесен рядом депутатов. Законопроект предусматривает, что структура аппарата утверждается самим губернатором. Между тем проект структуры уже известен.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Табличка «Губернатор Ярославской области»

Предполагается, что аппараты губернатора и правительства включат в себя уже имеющиеся отделы и управления органов исполнительной власти региона. Новых структурных подразделений не предусмотрено, по крайней мере, пока.

Так в аппарат губернатор войдут органы, отвечающие за документооборот, гостайну и внешние связи: Первый и Второй отделы, Отдел специализированной документальной связи, Секретариат Губернатора области, Управление протокола и внешних связей.

Все остальные управления и отделы — Правовое управление, Управление госслужбы, Управление по противодействию коррупции и т.д. (всего 12 управлений) — войдут в структуру аппарата Правительства.

Также появятся две новые должности — руководитель аппарата Губернатора и руководитель аппарата Правительства, которые вносятся в перечень государственных должностей Ярославской области.

Ярославская областная дума планирует принять закон на одном из ближайших заседаний.