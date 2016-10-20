Иркутск, 20 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В ходе штатный учений в Иркутской области у одного из стратегических ракетоносцев Ту-95 загорелся двигатель, сообщает Life.ru.

les_fendaillous Огонь

ЧП произошло на авиабазе Белая в середине октября. Очевидцу удалось заснять пожар на видео. На кадрах записи, сделанной в темное время суток, видно пламя, охватившее часть самолета и озаряющее летное поле.

В ходе инцидента никто не пострадал. Как отметил источник, бомбардировщик Ту-95 прибыл в Иркутскую область с авиабазы Украинка в Амурской области.