Ростов-на-Дону, 20 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум.

Сегодня, 20 октября, в Ростове-на-Дону бригада строителей поднимает центральный русловой пролет Ворошиловского моста. Конструкция длиной около 125 метров весит около 1 тыс. тонн. На нужную высоту конструкцию поднимут к вечеру, так как скорость подъема составляет 5 метров в час. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

rostov-gorod.ru Ворошиловский мост

Плавательные системы для проведения работ были подготовлены накануне, также было временно прекращено движение судов по реке.

Отметим, что поднимают рабочие центральный русловой пролет моста, который был разобран и реконструирован. Стоимость аварийно-восстановительных работ составила 82,3 млн рублей.

Напомним, реконструкция Ворошиловского моста предполагает строительство с нуля новой переправы через реку Дон и реконструкцию старой. Приступили к работам в 2013 году. В это время специалисты начали возводить новый мост, а затем, в феврале 2014 года, аварийную переправу закрыли и для автомобилистов, и для пешеходов. Причиной этому стали заключения экспертов специализированных организаций, признавших Ворошиловский мост опасным для эксплуатации. В августе 2015 года было открыто движение для автомобилистов по новому мосту. Чтобы избежать излишних перегрузок, работает мост по графику.Окончательно завершить реконструкцию Ворошиловского моста планируется в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года — в конце 2017 года. Пропускная способность объекта должна будет увеличиться до 80 тыс. автомобилей.

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Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону будет открыт в обе стороны по графику

ИА REGNUM сообщало, что общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 5,9 млрд рублей. Региональные власти планировали направить на реконструкцию Ворошиловского моста пошлину за проезд по федеральным автодорогам, которую водители большегрузов оплачивают через систему «Платон». Об этом в ноябре прошлого года договорились министерство транспорта Ростовской области и Федеральное дорожное агентство.