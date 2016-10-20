Ханты-Мансийск, 20 октября, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В Югре запланировали сокращать бюджетный дефицит за счёт оптимизации сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении думы автономного округа.

yfffi.se Цена на нефть

На период с 2017 по 2019 годы доходы запланированы в сумме 178 млрд рублей, расходы — 195,5 млрд, дефицит — 17,4 млрд. В 2018 году доходы — 179,3 млрд, расходы — 188 млрд, дефицит — 8,6 млрд. В 2019 году доходы — 182,1 млрд, расходы — 188,4 млрд, дефицит — 6,1 млрд.

Среди приоритетов депутаты называют уход от «нефтяной иглы», поддержание дефицита на безопасном уровне и сохранении резервного фонда. «Диверсификация экономики округа уже обеспечивается за счёт сформированной системы налогообложения, предусматривающей снижение налоговой нагрузки для большинства промышленных предприятий региона», — пояснили в думе.

Как ожидают окружные власти, бюджетная политика на 2017−2019 годы будет реализовываться в условиях продолжающихся кризисных явлений в экономике на фоне низких цен на нефть, сохраняющихся санкционных ограничений. Бюджет ХМАО верстается исходя из цен на нефть в 40 долларов за баррель.

Основными приоритетами расходов бюджета являются социальные статьи. В сфере образования будет продолжено финансирование «сертификата дошкольника», который частично компенсирует расходы частных детских садов на создание условий для содержания детей. С 2018 года 100% услуг дополнительного образования, финансируемых за счёт средств бюджета, будут оказываться на основе системы персонифицированного финансирования — с использованием сертификата дополнительного образования.

В области здравоохранения предстоит реализовать мероприятия по изменению перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий с целью их замещения отечественными аналогами, оптимизации перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, установлению критериев нуждаемости при оказании населению социальной поддержки в сфере здравоохранения.

Напомним, бюджет ХМАО на 2016 год был сверстан из расчета среднего уровня цен на нефть в 50 долларов за баррель и курса доллара США 63 руб. 30 копеек. Доходная часть бюджета планировалась в размере 180 млрд рублей, а расходная 206 млрд.