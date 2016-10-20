Красноярск, 20 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило 6 млн рублей на проведение мероприятий, призванных «снизить напряженность на рынке труда» в Красноярском крае. Как сообщили в правительстве Красноярского края, субсидию из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения регион получит до конца 2016 года.

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

«Средства пойдут на организацию опережающего профессионального обучения, временную занятость работников, находящихся под риском увольнения, возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда высвобождаемых работников и выпускников, наставничество при трудоустройстве инвалидов. Например, повысить конкурентоспособность на рынке труда смогут не менее 175 граждан за счет опережающего профессионального обучения», — говорится в сообщении.

Данная субсидия вызвана непростой ситуацией на рынке труда, обусловленной усугублением экономического кризиса, закрытием предприятий, сокращением штатов, ухудшением условий труда.

«Это вызвано достаточно сложной ситуацией, предполагаемой возможностью высвобождения работников и иными трудностями у работодателей. Федерация выступила с предложением к разным субъектам, в том числе и к Красноярскому краю. Видимо, первоначально сумма должна была быть больше, но впоследствии была ужата до 6 миллионов», — пояснил ИА REGNUM источник в краевом агентстве труда и занятости населения.

Источник напомнил, что выделение дополнительных средств для смягчения ситуации с безработицей обсуждалось давно.

«Это история не одного дня, еще с конца прошлого года говорилось о дополнительных мерах. Сначала мы предполагали, что это будут такие же колоссальные средства, как в 2009 году. Тогда была достаточно мощная поддержки, продолжавшаяся три года, а сейчас вот выделили 6 миллионов», — сообщил собеседник ИА REGNUM, подчеркнув, что при этом основные мероприятия службы занятости по госпрограмме «никуда не делись и выполняются в полном объеме», а в данном случае речь идет именно о дополнительных мерах.

Предполагается, что благодаря поступившим средствам порядка 74 уволенных работников и выпускников учебных заведений обретут рабочие места при условии возмещения их работодателям расходов на частичную оплату труда; за пятью инвалидами 1 и 2 групп при трудоустройстве будут закреплены наставники; работодателям возместят затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры и наставничество.

Все эти мероприятия будут реализованы до конца года.

По данным Красноярскстата, численность рабочей силы в третьем квартале 2016 года составила 1501,8 тыс. человек, в их числе 1418,7 тыс. человек, или 94,5% рабочей силы были заняты в экономике, и 83,1 тыс. человек (5,5%) «не имели занятия, но активно его искали», то есть были безработными.