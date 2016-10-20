Красноярский край получит дополнительные средства на борьбу с безработицей
Красноярск, 20 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило 6 млн рублей на проведение мероприятий, призванных «снизить напряженность на рынке труда» в Красноярском крае. Как сообщили в правительстве Красноярского края, субсидию из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения регион получит до конца 2016 года.
«Средства пойдут на организацию опережающего профессионального обучения, временную занятость работников, находящихся под риском увольнения, возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда высвобождаемых работников и выпускников, наставничество при трудоустройстве инвалидов. Например, повысить конкурентоспособность на рынке труда смогут не менее 175 граждан за счет опережающего профессионального обучения», — говорится в сообщении.
Данная субсидия вызвана непростой ситуацией на рынке труда, обусловленной усугублением экономического кризиса, закрытием предприятий, сокращением штатов, ухудшением условий труда.
«Это вызвано достаточно сложной ситуацией, предполагаемой возможностью высвобождения работников и иными трудностями у работодателей. Федерация выступила с предложением к разным субъектам, в том числе и к Красноярскому краю. Видимо, первоначально сумма должна была быть больше, но впоследствии была ужата до 6 миллионов», — пояснил ИА REGNUM источник в краевом агентстве труда и занятости населения.
Источник напомнил, что выделение дополнительных средств для смягчения ситуации с безработицей обсуждалось давно.
«Это история не одного дня, еще с конца прошлого года говорилось о дополнительных мерах. Сначала мы предполагали, что это будут такие же колоссальные средства, как в 2009 году. Тогда была достаточно мощная поддержки, продолжавшаяся три года, а сейчас вот выделили 6 миллионов», — сообщил собеседник ИА REGNUM, подчеркнув, что при этом основные мероприятия службы занятости по госпрограмме «никуда не делись и выполняются в полном объеме», а в данном случае речь идет именно о дополнительных мерах.
Предполагается, что благодаря поступившим средствам порядка 74 уволенных работников и выпускников учебных заведений обретут рабочие места при условии возмещения их работодателям расходов на частичную оплату труда; за пятью инвалидами 1 и 2 групп при трудоустройстве будут закреплены наставники; работодателям возместят затраты, связанные с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры и наставничество.
Все эти мероприятия будут реализованы до конца года.
По данным Красноярскстата, численность рабочей силы в третьем квартале 2016 года составила 1501,8 тыс. человек, в их числе 1418,7 тыс. человек, или 94,5% рабочей силы были заняты в экономике, и 83,1 тыс. человек (5,5%) «не имели занятия, но активно его искали», то есть были безработными.