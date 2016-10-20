Барнаул, 20 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Генеральный директор IBM Восточная Европа/Азия Андрей Филатов считает, что российский IT-рынок демонстрирует все глобальные тренды: это развитие мобильных и облачных технологий, систем аналитики, безопасности. «Думаю, в 2017 году нас ожидает первое применение новейших разработок — таких как когнитивная аналитика, технология blockchain», — заявил он на алтайском IT-форуме, который открылся сегодня, 20 октября, в Барнауле, — сообщает официальный сайт Алтайского края. Также Андрей Филатов предрек существенный скачок российских решений на рынке.

Сайт Алтайского края Генеральный директор IBM Восточная Европа/Азия Андрей Филатов

При этом он отметил, что процесс, который наблюдается сейчас, называется «Индустриализация 4.0». «Это автоматизация и роботизация производства на качественно новом уровне, принципиально другой подход к промышленности. Происходит практически революция на рынке финансовых сервисов — в частности, технология blockchain может изменить схемы взаимодействия между предприятиями и банками», — пояснил эксперт.

Причем, по его словам, таких прорывных технологий в следующем году, скорее всего, будет несколько и ему известно о реализации нескольких серьёзных проектов с их использованием.

Андрей Филатов отметил значимость встречи IT-специалистов, экспертов и представителей власти: «Я очень много слышал об Алтайском региональном IT-форуме, который проходит уже в девятый раз. Это одно из крупнейших, одно из наиболее профессиональных событий в стране, поэтому когда со мной связались организаторы, я с радостью принял приглашение».

В ходе форума участники, в частности, обсудят современные технологии в сельском хозяйстве. «IT-технологии помогают в планировании производства, в логистике, в контроле за урожаем. Например, есть беспилотники, которые проводят мониторинг и определяют, на какой участок поля и в каком количестве нужно внести удобрения. Возможностей очень много — мониторинг состояния посевов и даже отслеживание использования горюче-смазочных материалов. Многие наши сельхозтоваропроизводители очень заинтересованы», — пояснил начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Николай Чиняков.

По его словам, заслуживает внимание и тема развития IT-технологий в сфере оказания госуслуг. «Практически все органы исполнительной власти сейчас работают над тем, чтобы внедрять передовые разработки: это касается и здравоохранения, и образования, и жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Николай Чиняков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайский IT-форум ежегодно собирает на своей площадке более 500 человек: руководителей и IТ-специалистов предприятий и организаций различных сфер деятельности, а также представителей производителей и поставщиков IТ-оборудования и ПО, представителей IТ-компаний. Посетителей форума ожидает более 40 разнообразных докладов, несколько тематических секций, дискуссии, обсуждения, информация о реализованных проектах. Пройдут круглые столы, будет работать демонстрационная зона с новинками в области IТ.