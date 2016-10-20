Будапешт, 20 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Полиция Венгрии задержала подозреваемого в организации теракта в центре Будапешта, заявили представители полиции, сообщает 20 октября Reuters со ссылкой на местные СМИ.

livekuban.ru Задержание преступника

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом задержали подозреваемого в медье Зала на юго-западе Венгрии. Представители полиции Венгрии заявили, что арестованный является гражданином Венгрии. Полиция пока не получила доказательств того, что теракт в Будапеште был организован какой — либо зарубежной террористической группировкой.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Будапеште 24 сентября в районе площади Октогон. Два сотрудника полиции получили ранения.