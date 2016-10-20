Москва, 20 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Объединенная приборостроительная корпорация разработала сверхпрочные ноутбуки по заказу российских Воздушно-десантных войск. Устройство позволит военным обмениваться конфиденциальной и открытой информацией посредством нескольких каналов связи, сообщают 20 октября «Известия».

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Ноутбук защищен ударопрочным кейсом и оснащен устройством для работы со специальным сверхпрочным флеш-накопителем отечественного производства. Кроме того, компьютеру не страшны ни вода, ни огонь, ни падение с большой высоты. Встроенная IPI-камера позволит осуществлять видеонаблюдение и провести видеоконференцию.

Информацию ноутбук может передавать как по радио, так и по спутниковому, сотовому и IP-каналам. Устройство работает в автономном режиме или питаясь от бортовой сети или розетки с напряжением 110−220 В.