Лас-Вегас, США, 20 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе третьих (и последних) дебатов со своим оппонентом от демократов Хиллари Клинтон заявил, что его соперница по предвыборной кампании «не любит» президента России Владимира Путина из-за его превосходства в политических решениях — он всегда действовал умнее. Предвыборные дебаты транслировались на всех американских каналах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Она не любит Путина, поскольку он действовал умнее, чем она, на каждом шагу», — заявил Трамп.

Республиканец упомянул в этой связи и президента США Барака Обаму, которого российский лидер также «оставил позади в политике». «Путин обвел вокруг пальца её и Обаму на всех этапах, — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Клинтон так и не смогла ответить на вопрос, чего она достигла за 30 лет в большой политике: Трамп просто «ударил» Клинтон словами о том, что она ничего не достигла.

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Напомним, третий и последний раунд дебатов между кандидатами в президенты США состоялся в Лас-Вегасе 19 октября. Большинство зрителей телеканала CNN отдали победу Клинтон — 52%, Трампа поддержали 39% опрошенных.